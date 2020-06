Solstizio d'estate, in diretta streaming l'eclissi anulare di sole

Con il solstizio d'estate, il 21 giugno daremo il benvenuto alla stagione estiva che quest'anno farà la sua entrata in stile trionfale regalandoci uno spettacolo raro ed affascinante. Tra le ore 7.00 e le 7.45 del 21 giugno, infatti, si verificherà una eclissi solare anulare: un anello di fuoco nel cielo della prima alba d'estate.La particolare eclissi anulare di sole avviene quando il nostro satellite, la luna, si trova tra il sole e la Terra, a formare un allineamento dei tre astri che ci permette di ammirare la nostra stella parzialmente oscurata.Con la luna particolarmente lontana da noi perché vicina al suo apogeo, il punto di massima distanza dalla Terra, il sole non sarà del tutto oscurato, ma apparirà coperto solo per gran parte del disco centrale, lasciando scoperta la parte esterna dando vita, così ad un incredibile anello di fuoco. È con questo spettacolo che il 21 giugno daremo il benvenuto all'estate.In Italia sarà visibile parzialmente e solo al Sud e l'Osservatorio Astronomico Andromeda di Corato ha già previsto una emozionante diretta streaming. Anzi due. la prima questa sera alle ore 21.00 con "Aspettando l'eclissi", la seconda domattina, 21 giugno, a partire dalle ore 6.50 per ammirare insieme il firmamento in diretta sul canale Youtube Di solito le eclissi di sole avvengono circa due settimane prima o dopo un'eclissi lunare, come è successo lo scorso 5 giugno con l'eclissi penombrale di luna. Quest'anno ne avremo anche una terza nella stessa stagione, un'altra eclissi penombrale di luna è prevista per il 5 luglio.