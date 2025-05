Sorteggiati gli scrutatori per i referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno

Si è tenuto questa mattina, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, il sorteggio degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per i referendum popolari per i giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.



Sono stati, infatti, convocati per il giorno di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 i comizi per lo svolgimento dei seguenti referendum popolari:

Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione;

Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale;

Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi;

Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione;

Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana.