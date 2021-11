Sparatoria nel centro, il responsabile si è presentato spontaneamente in caserma

È attualmente in stato di fermo, nel carcere di Trani, il presunto responsabile della sparatoria avvenuta nei giorni scorsi nel centro cittadino in cui è rimasto ferito un 27enne.Dopo la fuga di notizie di questa mattina, il comando provinciale dei Carabinieri ha diffuso ulteriori dettagli in merito alla vicenda.Ad eseguire il decreto di fermo sono stati i Militari della Sezione Operativa di Molfetta, unitamente ai colleghi della Stazione di Corato.La persona in stato di fermo è un uomo di origini albanesi. Avrebbe esploso diversi colpi di arma da fuoco uno dei quali ha raggiunto l'altro soggetto ferendolo alla gamba.I reati contestatigli sono il tentato omicidio e il porto illegale di arma da fuoco."I fatti risalgono al 27 ottobre scorso , appunto, quando, in via San Francesco, strada adiacente alla centralissima Piazza di Vagno, venivano esplosi diversi colpi di pistola all'indirizzo di un ventisettenne, che ferito ad una gamba riusciva a sfuggire al tentativo di omicidio scappando per le strade del centro storico.Le indagini svolte dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Molfetta e dalla Stazione di Corato, sotto il diretto coordinamento della Procura della Repubblica di Trani, hanno permesso di ricostruire dettagliatamente tutti i passaggi dell'efferata vicenda, individuando nel soggetto fermato, il colpevole del grave gesto. Il provvedimento emesso dalla Procura di Trani è stato eseguito dai militari dell'Arma nella serata di giovedì, dopo che il giovane si è presentato presso la stazione Carabinieri di Corato unitamente al proprio avvocato. Il ventiquattrenne sottoposto a fermo è stato tradotto presso la casa circondariale di Trani a disposizione dell'A.G. procedente" si legge nella nota stampa diffusa dai Carabinieri .