Stagione Teatro dei Ragazzi: grandissimo successo per "Il Castello di Barbablu"

Metti un gelido pomeriggio d'inverno. Di quelle giornate che passeresti da mattino a sera sotto una montagna di coperte e il riscaldamento "a palla", in barba al caro bollette. E invece decidi di andare a teatro.Perché il teatro, alla pari di coperte e stufe, scalda, magari non il corpo, ma il cuore. Se poi quest'ultimo è ricolmo di bambini festanti con i loro genitori, l'effetto è ancor più strabiliante.Una fanciulla poco più che bambina, in tenuta da scolaretta accoglie i centinaia di bambini accorsi in massa con genitori e accompagnatori: è Corina, la novità della Stagione dei Ragazzi e mascotte del Teatro coratino. La presenza di un personaggio di questo genere aiuta certamente il bambino ad entrare in sintonia con l'ambiente, che può risultare austero e distante dalla mente e dall'interesse di un bambino.Poi, con il teatro gremito in ogni ordine di posto, spazio allo spettacolo vero e proprio: sulle tavole del Teatro Comunale di Corato in scena "Il Castello di Barbablu", a cura dell'associazione culturale Kuziba di Ruvo di Puglia. Una favola già nota, resa speciale dalla pregevole interpretazione di Adriana Gallo, Livio Berardi e Rossana Farinati e dai frenetici colpi di scena che hanno lasciato grandi e piccini con il fiato sospeso, con questi ultimi autentici protagonisti della messa in scena con la rottura netta della quarta parete nella conclusione della favolaAltro tassello fondamentale per la riuscita dello spettacolo certamente, la scenografia ideata da Bruno Soriato: un "carro" alto qualche metro che era prima porta del castello, poi tavola imbandita, dopo ancora un sentiero da percorrere.Le vicissitudini che si sono susseguite sul palco, sono state scandite ed accompagnate dalle voci dei bambini in sala, sempre più coinvolti ed emozionati, che tra un "ooooh di stupore" e consigli dispensati qua e là alla protagonista, sono diventati parte integrante dello spettacolo stesso.Piacevolmente sorpresa di questa festante atmosfera anche la regista dell'opera, Raffaella Giancipoli: «L'idea alla base dello spettacolo era quella di sfondare la quarta parete ed oggi ci siamo riusciti alla grande, con i bambini che hanno partecipato molto attivamente a ciò che accadeva. La pièce è nata da un sogno fatto da Annabella Tedone (attrice che interpretava originariamente la moglie di Barbablu, ndr), mentre la scenografia è il simbolo di come la magia del teatro possa trasformare con la fantasia un solo oggetto di scena in mille diversi».La Stagione del Teatro dei Ragazzi dunque continua a riscuotere grandissimi consensi: "Barbablu" ha replicato i numeri pazzeschi delle prime due date e dei matinée dedicati alle scuole. Tutto questo grazie alla sinergia di Claudia Lerro, Patrizia Labianca, l'assessorato alla cultura, il Comune di Corato e il Teatro Pubblico Pugliese, che curano la rassegna.Prossimo appuntamento il 17 Marzo con "From Syria: Is this a child" di Nicola di Chio e Miriam Selima Fieno, mentre la prossima domenicale è fissata per il 19 marzo, quando in scena andrà "Sapiens".