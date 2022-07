"Artefici della rivoluzione della tenerezza", così Papa Francesco definisce gli anziani: una risorsa, una memoria storica, una simbiosi con le radici della nostra terra. È proprio in occasione della seconda Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani voluta dal Santo Padre che ladi Corato organizza la mostra fotografica dal titolo "Storie tra le mani – La gentilezza dei gesti porta buoni frutti".Protagonisti gli scatti della fotografa coratinaSi tratta di un progetto fotografico realizzato nell'ambito del Festival della Gentilezza 2021 e dedicato agli Ospiti della Fondazione Oasi Nazareth RSA Beata Vergine Maria Salus Infirmorum, finalizzato a ricercare nella memoria i gesti del cuore e a far rivivere tracce della propria storia, lasciando emergere emozioni e ricordi, attraverso oggetti personali, azioni quotidiane, abitudini e ritualità.Un percorso fotografico che mostra lo sguardo sensibile della fotografa Doriana Maldera. Scatti che raccontano storie di vita fatte di gesti antichi ed essenziali, lenti e felici, gentili e genuini.«Il progetto è nato durante il periodo del mio tirocinio per ottenere qualifica di OSS presso la RSA Fondazione Oasi Nazareth – ci spiega la fotografa – Ispirata dalla realtà che mi circondava ho "prestato" la mia professionalità per la realizzazione di questi scatti, che ho voluto donare alla fondazione».Con un'esperienza di quasi 20 anni nel settore fotografico e anche come videomaker, Maldera porge uno sguardo sensibile sulla realtà: «Per me fotografare significa comunicare, "raccontare con i miei occhi", trasmettere emozioni».La mostra sarà inaugurata venerdì 22 luglio alle ore 20:00 e resterà aperta al pubblico gratuitamente fino al 31 luglio nel chiostro del Palazzo di Città.Nell'ambito della mostra, venerdì 29 luglio, si terrà la serata evento "Nella vecchiaia daranno ancora frutti (Sal 92,15). Gli anziani: radici del futuro". Durante la serata interverranno: il Sindaco della Città di Corato prof. Corrado De Benedittis, l'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo, con una riflessione sul messaggio del Papa in occasione della seconda Giornata mondiale degli anziani e dei nonni, la scrittrice Daniela Gianfrate che presenterà il suo libro per l'infanzia "Il gomitolo di lana", un albo illustrato che racconta la storia di una nonna pugliese e dell'amore e della tenerezza con cui la sua famiglia ha saputo riannodare i suoi ricordi, e infine la d.ssa Antonella D'Introno, ideatrice del progetto ed educatrice della R.S.A. della Fondazione Oasi Nazareth. Ad allietare la serata la cantante Ilaria Cavone e il pianista Antonio Bucci.