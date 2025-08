Strage sulla strada provinciale 231, indagato l'automobilista 30enne

Laha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato diper cercare di fare chiarezza sull'incidente avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 231 in direzione sud, all'altezza di Terlizzi, in cui tre ciclisti di Andria sono deceduti dopo essere stati travolti da un'auto.Il conducente del mezzo,originario di Corato, ma residente a Ruvo di Puglia, è stato iscritto nel registro degli indagati. I mezzi sono ancora sul tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente e saranno sequestrati. Secondo quanto emerso, le vittime,, di 30, 50 e 70 anni, membri della sezione dell'andriese, stavano percorrendo in gruppo la provinciale quando unali ha travolti senza lasciar loro scampo.Due sono riusciti ad evitare lo scontro (uno di questi è rimasto ferito in modo molto grave), mentre per gli altri tre non c'è stato nulla da fare. Ferito il conducente dell'auto che nell'impatto contro il guardrail centrale avrebbe sfondato il parabrezza. Soccorso dal personale del, intervenuto a bordo di un'ambulanza, è stato portato in codice rosso al pronto soccorso del. I ciclisti, invece, all'arrivo dei soccorritori, erano morti: i loro cuori avevano cessato di battere.Per i rilievi è al lavoro la, a cui sono affidate le indagini, con idellae i colleghi dell'della. La strada provinciale 231 è rimasta chiusa per consentire i rilievi di una triste storia che ha funestato questa prima domenica di agosto.