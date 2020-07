Sventati due tentativi di furto di rame in campo fotovoltaico in un'ora

Sventato il furto di rame in un campo fotovoltaico grazie all'intervento della Vigilanza Giurata di pattuglia sul territorio.I malviventi, col volto travisato, sono stati sorpresi in flagranza mentre tentavano di introdursi all'interno di un grande campo fotovoltaico di proprietà di una multinazionale, probabilmente con l'intento di sottrarre cavi di rame dall'impianto.All'arrivo delle pattuglie dei vigilanti si sono dati alla fuga per poi tornare sul luogo dopo circa un'ora per portare a termine il loro intento. Ad attenderli ed intervenire prontamente, i vigilanti che si sono messi all'inseguimento di due dei malviventi fuggiti a bordo di uno scooter. Tallonati, si sarebbero visti costretti ad abbandonare il motociclo per darsi alla macchia.Sul posto anche i Carabinieri che hanno recuperato il mezzo abbandonato.«Il furto nei campi fotovoltaici - precisa la Vigilanza - è un fenomeno ricorrente che procura danni ingenti ai proprietari non solo per l'ingente valore dei cavi in rame che andranno rapidamente sostituiti ma, soprattutto, per la mancata produzione di energia per un lungo periodo».