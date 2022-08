Sventato il furto di un'auto, ladri in fuga da Ruvo a Corato

Ladri scoperti e poi inseguiti sulle strade di Ruvo di Puglia. Tutti, però, riescono a fuggire ai Carabinieri che recuperano l'auto finita nel mirino dei banditi, una Seat Leon. Il tutto lunedì, quando la famigerata banda dell'Audi A4, responsabile di vari furti e composta in tutto da non meno di tre persone, si è materializzata sul territorio.Nel pomeriggio del 30 agosto, l'auto - con i vetri oscurati - era ferma in via Pellicani e, alle ore 18:30, una pattuglia della locale Stazione che stava effettuando dei controlli mirati proprio contro i furti d'auto, l'ha intercettata. Le urla del conducente, poi, hanno insospettito e non poco i militari ruvesi che, attivando i dispositivi luminosi e sonori, hanno deciso di fermarsi per un controllo di routine. Per tutta risposta, però, l'uomo alla guida, alla vista della pattuglia, si è dileguato a grande velocità.Quando si è accorto dell'arrivo dei Carabinieri, l'uomo a bordo dell'Audi A4 ha improvvisamente accelerato in direzione Corato-Bisceglie. Naturalmente i militari si sono messi alle calcagna e hanno diramato immediatamente l'allarme anche alle altre pattuglie in zona, ma il conducente è riusciti a far perdere le proprie tracce. E le ricerche hanno dato esito negativo. Le targhe dell'Audi, si sarebbe scoperto a brevissimo, posticce. Cioè rubate, ovviamente. A Corato, nella mattinata di lunedì.Tornati sul posto, i militari hanno accertato il tentato furto di una Seat Leon con l'utilizzo della tecnica della sostituzione della centralina. Anche in questo caso, il ladro è riuscito a fuggire. Rimane però importante il recupero dell'auto rubata e la consapevolezza di aver scoperto una banda che stava facendo razzie nelle nostre città.