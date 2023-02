Teatro Comunale, grande successo per "Tanto Vale Divertirsi"

Quando si parla di Shoah, non si hanno mai le parole giuste per farlo né i modi giusti per rappresentarlo; si rischia di cadere nel banale, nel "già visto", nel superficiale.Tutto questo, invece, non è successo ieri sera, 31 Gennaio, con lo spettacolo "Tanto vale… divertirsi!" con protagonisti Tony Marzolla, Antonella Carone e Loris Leoci, i quali si sono occupati anche del progetto e della regia.Andato già in scena in una matinée riservata ai ragazzi delle scuole superiori, stupisce anche la cittadinanza presente a teatro che ha riempito fremente tutti i posti.Quando si parla di Shoah, non si hanno mai le parole giuste per farlo né i modi giusti per rappresentarlo; si rischia di cadere nel banale, nel "già visto", nel superficiale.Tutto questo, invece, non è successo ieri sera, 31 Gennaio, con lo spettacolo "Tanto vale… divertirsi!" con protagonisti Tony Marzolla, Antonella Carone e Loris Leoci, i quali si sono occupati anche del progetto e della regia.Andato già in scena in una matinée riservata ai ragazzi delle scuole superiori, stupisce anche la cittadinanza presente a teatro che ha riempito fremente tutti i posti.Ispirati dalla vicenda di tre attori comici incontratisi nel campo di concentramento di Aushwitz, i tre attori hanno portato in scena un brillante spettacolo dedicato a chi l'arte del teatro l'ha saputa tutelare anche dinnanzi ai nazisti. La piccola compagnia progetta di rappresentare "Amleto", il grande classico di Shakespeare, proponendosi di farlo con una certa "leggerezza"."To be or not to be", la battuta icastica che uno degli attori cerca di interpretare è il centro di tutto: i protagonisti cercano di riportare la vita con l'arte in un posto che sa solo di morte.Potrebbe essere un invito rivolto a tutti noi, quello di imparare a prendere dalla vita quello che può darci, nel bene e nel male, cercando sempre un po' di sana spensieratezza, proprio come afferma uno dei personaggi nella battuta "Non abbiamo più molto da perdere, mi sembra. Tanto vale… Divertirsi. No?"Dalla regia e dalla drammaturgia traspare tutta la volontà di creare uno spettacolo che sfugga alle categorizzazioni teatrali: teatro comico futurista, cabaret, avanspettacolo… tutto messo insieme in un potpourrì che si è dimostrato essere assolutamente vincente.È, dunque, irrefrenabile il successo conquistato da questo spettacolo e da tutta la stagione teatrale a cura dell'amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.Adesso tutti pronti per accogliere l'8 Febbraio "La Divina Sarah" con Lucrezia Lante della Rovere e Stefano Santospago."To be or not to be", la battuta icastica che uno degli attori cerca di interpretare è il centro di tutto: i protagonisti cercano di riportare la vita con l'arte in un posto che sa solo di morte.Potrebbe essere un invito rivolto a tutti noi, quello di imparare a prendere dalla vita quello che può darci, nel bene e nel male, cercando sempre un po' di sana spensieratezza, proprio come afferma uno dei personaggi nella battuta "Non abbiamo più molto da perdere, mi sembra. Tanto vale… Divertirsi. No?"Dalla regia e dalla drammaturgia traspare tutta la volontà di creare uno spettacolo che sfugga alle categorizzazioni teatrali: teatro comico futurista, cabaret, avanspettacolo… tutto messo insieme in un potpourrì che si è dimostrato essere assolutamente vincente.È, dunque, irrefrenabile il successo conquistato da questo spettacolo e da tutta la stagione teatrale a cura dell'amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.Adesso tutti pronti per accogliere l'8 Febbraio "La Divina Sarah" con Lucrezia Lante della Rovere e Stefano Santospago.