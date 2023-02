Teatro Comunale: il 25 febbraio in scena "Sempre Madre" di Federico Lotito

Sabato 25 febbraio, alle ore 20.30, presso il Teatro Comunale di Corato andrà in scena "Sempre Madre" atto unico liberamente tratto dal film Tutto su mia madre di Pedro Almodovar a cura di Federico Lotito.Sullo sfondo di una Spagna alla fine degli anni novanta, attraversata, così come il mondo intero, dallo spettro dell'HIV, Manuela, la protagonista, torna da Madrid a Barcellona, carica dell'immenso dolore per la perdita di suo figlio Esteban, per cercare e poi rivelare la verità al padre del ragazzo dal quale, incinta, è fuggita 18 anni prima.Durante la sua ricerca, Manuela incontra altre donne che, intrecciando le loro storie alla sua, la riportano indietro nel passato, prima che un nuovo futuro possa profilarsi all'orizzonte. Tra le persone che rivede dopo tanto tempo ci sono Agrado, un trans, dal carattere frizzante che con determinazione riesce a conquistare la sua femminilità, e Suor Rosa, una suora laica, ieratica e sognatrice tanto da vivere con estrema leggerezza la dura realtà che la circonda.Infine c'è Huma, attrice di teatro, apparentemente boriosa e insofferente delle relazioni umane, sa invece scherzare sulla propria omosessualità. Tra una sigaretta e l'altra, porta in scena nei più importanti teatri del mondo il personaggio di Blanche, protagonista di Un tram chiamato desiderio di Tennese William.Questo lavoro è un inno alla forza delle donne e delle madri, un riconoscimento alla diversità celebrata come valore sublime attraverso cui si possono comprendere le sfaccettate prospettive dell'esistenza.Allo stesso tempo è un inno al cinema, al teatro, alla poesia e all'arte nel loro significato più ampio, essendo essi nutrimento per l'anima e in grado di farci vivere mille vite in una.Sul palcoscenico ci saranno Angela Strippoli nel ruolo di Manuela, Teresa De Benedittis in quello di Agrado, Mariella Sivo interpreterà Suor Rosa, Luciana De Palma sarà Huma e Andrea Sannicandro vestirà i panni di Esteban.Lo spettacolo, della durata di un'ora e mezza, prevede tre performance di danza di Mariano Cipriani, coreografo e ballerino professionista.Lo spettacolo, inoltre, è un omaggio alla grande letteratura e drammaturgia con citazioni di opere di letteratura quali Musica per camaleonti di Truman Capote e di opere teatrali quali Nozze di sangue di Federico Garcia Lorca, oltre al già citato Un tram chiamato desiderio di Tennese William.