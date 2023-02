Teatro Comunale, in scena "Il Medico dei Pazzi" di Scarpetta

Per "La grammatica delle Abitudini", la stagione teatrale 2022/23 organizzata dal Comune di Corato, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, il 16 febbraio, alle 20.30, arriva a Corato "Il Medico dei Pazzi", il riadattamento della celebre commedia di Eduardo Scarpetta per la regia di Claudio Di Palma con Massimo De Matteo, Giovanni Allocca, Raffaele Ausiello, Chiara Baffi, Andrea Degoyzueta, Angela De Matteo, Renato De Simone, Luciano Giugliano, Valentina Martiniello, Federico Siano.Scarpetta porta in scena con cinismo quell'avvertimento del contrario che per Pirandello era la comicità. Dice di farlo solo per "l'amato pubblico" che assiste ai propri vizi e se ne sente ristorato. La giocosa spietatezza di Scarpetta reintroduce la catarsi del teatro. Ne il medico dei pazzi uno "straniero", un babbeo, il cafone Sciosciammocca precipita nel mondo di città che lo circuisce e spiazza. É così che le legittime ma inesauste ambizioni dei cittadini finiscono per apparirgli come pericolose follie. Sottile satira di costume? Macché! È solo per riderne. La denuncia dei nostri vizi è un calembur, l'affanno delle nostre aspirazioni un intrattenimento. Triste per cui assolutamente divertente.I ragazzi con meno di 25 anni avranno diritto ad uno speciale biglietto ridotto a 10 euro.La biglietteria situata nel palazzo di fronte al Teatro Comunale di Corato (Piazza Marconi - tel. 327.3237614) sarà aperta nei seguenti giorni e orari: martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19, mercoledì dalle 10.30 alle 12.30.I biglietti sono acquistabili online al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/il-medico-dei-pazzi/199588 Info: http://www.teatropubblicopugliese.it