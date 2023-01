Teatro, presentata la Stagione di Prosa dedicata ai Ragazzi

Una presentazione rock, lontana dall'ovatta stantia delle classiche conferenze stampa, ha svelato alla città la Stagione di Prosa dedicata ai ragazzi "Oltre i Confini" nella buvette del teatro Comunale di Corato. Cinque matinée, altrettante pomeridiane, in cui sono racchiusi i maggiori successi teatrali per ragazzi del momento, sotto la direzione artistica d'eccezione di Claudia Lerro e Patrizia Labianca.«Nella scelta degli spettacoli, in quest'anno "zero", abbiamo cercato l'eccellenza scegliendo tutti spettacoli pluripremiati. È una fortuna averli a Corato». Così Claudia Lerro a margine della conferenza.E la scelta sembra aver pagato: il primo matinée del 26 gennaio ha già raccolto 1350 adesioni e tutte le date sembrano destinate al sold out.Spettacoli su misura di bambino/ragazzo con tematiche importanti, trattate con estremo garbo e delicatezza: violenza, bullismo, dolore, abuso, in un'ottica inedita.Si parte il 7 gennaio con "The Wolf - Cappuccetto Rosso", a cura de "La Luna nel Letto" di Ruvo di Puglia.Ogni spettacolo nelle scuole sarà preceduto da un focus nella settimana precedente, tenuto da Claudia Lerro e Patrizia Labianca, dedicato a ciò che i ragazzi vedranno sul palco.All'interno della conferenza stampa è stata presentata anche la mascotte del Teatro Comunale di Corato, Corina, che prenderà vita dai bozzetti della costumista Vittoria Coppolecchia.«Ci auguriamo che con queste rappresentazioni i ragazzi potranno riuscire ad andare oltre i confini. La magia del teatro consente tutto ciò. Non abbiamo previsto un abbonamento, ma il prezzo del biglietto accompagnatore-bambino sarà di soli 12€, la cultura deve essere per tutte le tasche. L'amministrazione tiene tantissimo a questa rassegna e non vediamo l'ora che cominci», la chiosa del Vicesindaco e Assessore alla Cultura Beniamino Marcone.