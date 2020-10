Terribile schianto sulla Corato - Ruvo, ci sono feriti

Soltanto dopo un intenso e delicato lavoro i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre dall'abitacolo di una Opel Astra una donna rimasta coinvolta nel terribile incidente stradale avvenuto nella prima serata di oggi sulla provinciale 2 Corato - Ruvo, all'altezza di contrada Belloluogo.Non è ancora chiara la dinamica del grave impatto verificatosi tra le tre automobili coinvolte nel sinistro: una Audi, una Seat Toledo e, appunto l'Opel Astra.Lo scontro, stando a quanto mostra lo stato delle auto, è stato molto violento. L'Opel Astra è terminata nel fondo agricolo, contro degli alberi. Le altre due auto sono rimaste in carreggiata ma distrutte. Feriti gli occupanti dei veicoli, una coppia che viaggiava a bordo della Seat e l'uomo alla guida della Audi. Più gravi le condizioni della donna a bordo della Opel Astra.Sarebbe stato una delle persone rimaste coinvolte nell'incidente a richiedere i soccorsi del vicino ospedale. Subito sono giunti in aiuto gli operatori sanitari e i vigili del fuoco. Inevitabile l'intervento delle polizia locale per i rilievi del caso. Sono intervenute anche le guardie giurate della Vigilanza Giurata e della Metronotte in ausilio alle forze dell'ordine per la regolamentazione del traffico che è rimasto bloccato in entrambi i sensi di marcia.