Torna a riunirsi il Consiglio comunale, 13 i punti all'ordine del giorno

Comunicazione del Sindaco Comunicazione atti adottati Nomina della Commissione Comunale per la formazione e l'aggiornamento degli Albi permanenti dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello. Integrazione e modifica Art. 18 co. 5 dello Statuto Comunale. Integrazione e modifica Art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale. Ratifica deliberazione di G.C. n. 153 del 2.9.2021 ad oggetto: Indirizzi per la ricerca in locazione di immobili da adibire a sede scolastica per l'anno 2021/2022. Adozione variazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175 commi 4 e 5 D. Lgs. n. 267/2000. Riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue affinate licenziate dal depuratore a servizio dell'abitato di Corato. Approvazione in via definitiva del progetto definitivo costituente approvazione di variante urbanistica al PRG ed apposizione di vincolo preordinato all'esproprio. Concessione di sottosuolo lungo le strade extraurbane comunali per connessione alla rete idrica rurale del Consorzio "Terre d'Apulia" da parte di privati. Decreto Legislativo n. 267/2000 - Art. 194 Lett. A) - Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio in favore di Agenzia Entrate Riscossione corrente in Bari per mancato pagamento cartelle esattoriali. Anni 2011-2019. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 - Art. 194 comma 1 Lett. A) - Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio derivante dalla sentenza n. 12/2021 resa dal Giudice di Pace di Corato a conclusione del giudizio civile n. 109/2020 R.G. proposto c/ Comune di Corato. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 - Art. 194 comma 1 Lett. A) - Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio derivante dalla sentenza n. 25/2021 resa dal Giudice di Pace di Corato a conclusione del giudizio civile n. 371/2020 R.G. di opposizione a decreto ingiuntivo n. 100/20 - RG 203/20 proposto dal Comune di Corato. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 - Art. 194 comma 1 Lett. A) - Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio derivante dalla sentenza n. 147/2021 resa dalla Terza Sezione del TAR Puglia - Bari a conclusione del giudizio amministrativo contrassegnato al n. 1153/2020 R.R. proposto c/ Comune di Corato. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 - Art. 194 comma 1 Lett. A) - Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio derivante dalla sentenza n. 192/2021 resa dal Tribunale di Trani - Sezione Lavoro a conclusione della causa di lavoro contrassegnato al n. 841/2014 R.G. proposta c/ Comune di Corato.

Si informa la cittadinanza che la seduta straordinaria del Consiglio Comunale, convocato ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Comunale e degli artt. 59 e 64 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale stesso, si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazione mercoledì 20 ottobre 2021 con inizio alle ore 16,00 ed occorrendo in 2^ convocazione lunedì 25 ottobre 2021 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:Di seguito i punti all'ordine del giorno:Si precisa che il Consiglio Comunale si svolgerà in presenza, nel rispetto delle misure anticontagio e a tal fine, il pubblico non potrà essere ammesso. La pubblicità della seduta sarà, comunque, assicurata attraverso la diffusione via streaming. I Consiglieri e altri Amministratori locali che parteciperanno alla seduta consiliare dovranno essere in possesso di certificazione verde Covid-19 (green pass), giusto D.P.C.M. e linee guida dell'11.10.2021.