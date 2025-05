Un banchetto informativo dell’ANPI sul referendum dell’8 e 9 giugno

Domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 i cittadini e le cittadine italiane con diritto al voto sono chiamati a partecipare ai nuovi referendum popolari abrogativi indetti ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione.Il paese potrà esprimersi su 5 quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza:Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione;Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale;Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi;Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione;Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza.