Una Tv per allietare la degenza, il dono di Onda d'Urto Corato al "Dimiccoli" di Barletta

Nella mattinata del 28 dicembre, Onda d'Urto Corato ha donato un televisore al reparto di ematologia dell'ospedale "Dimiccoli" di Barletta, reparto eccellenza del territorio con i suoi oltre 100 trapianti.Il televisore andrà in una delle stanze unità sterile del reparto per allietare le ore dei pazienti durante le lunghe degenze.Il Primario Dott. Giuseppe Tarantini, di origini coratine, ha espresso gratitudine per questo dono natalizio incoraggiando Onda d'Urto Corato nel proseguire la sua mission."La donazione ha fatto seguito alla proposta di Mario, un caro amico di Onda d'Urto Corato - scrive l'associazione- che accoglie con gioia questo incoraggiamento e promette alla cittadinanza di ripetere questa esperienza ogni anno, affinché diventi una piccola tradizione: ogni anno, con il supporto degli associati e dei sostenitori, verrà fatto un dono ad un reparto ospedaliero del territorio.Ci si augura così di allietare i momenti di degenza che, soprattutto nei giorni di festa, possono diventare più malinconici del solito, data la forzata lontananza dalla famiglia.Con questo piccolo dono, l'associazione coratina Onda d'Urto coglie l'occasione per porgere i suoi auguri più sinceri alla cittadinanza per delle festività serene e per un nuovo anno prospero e ricco di gioia".