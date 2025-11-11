Uomo trovato senza vita in via Bacone

Tragedia nella tarda mattinata di oggi in via Bacone a Corato, dove un uomo è stato trovato senza vita, a quanto pare all'interno di un condominio. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe trattarsi di un incidente sul lavoro, mentre stava svolgendo alcune attività di manutenzione.Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini della Polizia di Stato, insieme ai soccorritori del 118 e ai Vigili del Fuoco. L'area è stata interdetta per garantire tutti i rilievi necessari e accertare le cause esatte dell'accaduto.Notizia in aggiornamento