Uova di Pasqua made in Corato per Chiara Ferragni

L'inconfondibile veste grafica e una finalità solidale: è stata presentata la nuova gamma di uova di Pasqua "Chiara Ferragni - Sosteniamo i Bambini delle Fate". La famosa influencer e imprenditrice partecipa, anche quest'anno, all'iniziativa di Dolci Preziosi e dell'azienda Cerealitalia a sostegno dell'impresa sociale "I Bambini delle Fate". Progetto legato a doppio filo a Corato, dove avviene la produzione.Cerealitalia I. D. S.p.A., ramo industriale del Gruppo Cannillo di Corato, consolida la collaborazione tra il proprio marchio "Dolci Preziosi" e l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni con una nuova gamma di uova di cioccolato finissimo al latte, comprendente le grammature da 150g e 280g, che presenta una nuova veste grafica e nuove esclusive sorprese personalizzate. Per la Pasqua 2022, la gamma di uova si arricchisce di un'esclusiva novità, presto in arrivo, per garantire agli appassionati del brand di Chiara Ferragni un'esperienza ancora più coinvolgente.«Il progetto, giunto alla sua seconda edizione, è espressione del percorso evolutivo del brand Dolci Preziosi" – dichiara Cerealitalia – che intende rivolgersi ad un target sempre più ampio con progetti innovativi e dall'elevato contenuto emozionale».L'iniziativa consolida il sostegno continuativo che Cerealitalia offre da tempo nei confronti de "I Bambini delle Fate". L'impresa sociale si occupa, su tutto il territorio nazionale, di assicurare sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale, gestiti da partner locali, a beneficio di famiglie con autismo ed altre disabilità. Una causa sposata con rinnovato entusiasmo anche dalla stessa Chiara Ferragni, che conferma ancora una volta il suo impegno per il sociale.Il sostegno aiuterà a finanziare, nello specifico, il progetto "Abilitiamo", gestito dalla cooperativa sociale "Sivola", garantendo percorsi abilitativi altamente qualificati a 120 famiglie con disturbo dello spettro autistico e neurodiversità.