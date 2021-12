Vaccini per bambini sotto i 12 anni, si attivano scuole e pediatri

Partirà il prossimo 16 dicembre la campagna vaccinale in Puglia che coinvolge la popolazione pediatrica ricompresa nella fascia d'età 5-11 anni (nati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2016).La Regione ha pubblicato una circolare con la quale chiarisce come si provvederà in questa fase attraverso il coinvolgimento attivo e responsabile di tutti i professionisti della sanità, nonché delle Istituzioni scolastiche, al fine di offrire un servizio "personalizzato" per i bambini e per le loro famiglie.Priorità verrà data ai bambini in condizione di elevata fragilità, in condizione di disabilità grave e in ADI/ADP e dei bambini, comunque, non deambulanti, per i quali si provvederà alla chiamata attiva. Per loro la somministrazione sarà garantita: dai Centri Specialistici e dai Nodi delle Reti di Patologia e delle Malattie Rare della Puglia che hanno in carico tali soggetti; dalle Strutture di ricovero pubbliche e private accreditate ove sono ricoverati i pazienti pediatrici nelle condizioni di cui sopra; dai Pediatri di Libera Scelta, presso i rispettivi ambulatori, per gli assistiti in condizione di elevata fragilità, in condizione di disabilità grave che non siano già in carico ai Centri e alle Strutture di cui alle lettere precedenti; dai Pediatri di Libera Scelta e dalle USCA, presso il domicilio del soggetto, per i pazienti pediatrici in ADI/ADP e per i soggetti, comunque, non deambulanti.Per i soggetti allergici verrà garantita la somministrazione in ambiente protetto, mentre per tutti gli altri l'organizzazione della somministrazione è assicurata con il coinvolgimento attivo dei servizi educativi dell'infanzia (0-6 anni), della scuola dell'infanzia (0-6 anni), degli istituti scolastici della scuola primaria (6-11 anni) e della scuola secondaria di primo grado (11-14 anni). Verranno individuati con urgenza i plessi scolastici (Punti Vaccinali Scolastici – PVS) ove garantire la somministrazione della vaccinazione.I Pediatri di Libera Scelta (PLS) che aderiranno all'Accordo Regionale per la partecipazione alla campagna vaccinale pediatrica anti SARS-CoV-2/Covid-19 della regione Puglia, assicureranno presso i Punti Vaccinali Scolastici le attività di somministrazione per i pazienti che non devono essere vaccinati presso gli ambulatori pediatrici.«Siamo tutti al lavoro per avviare le vaccinazioni dei bambini di 5-11 anni dal 16 dicembre - dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - Con la circolare emanata oggi entriamo nel vivo di questa nuova fase della campagna vaccinale. In Puglia abbiamo scelto di effettuare queste somministrazioni negli studi pediatrici e nelle scuole. Massima attenzione la rivolgiamo ai bambini con fragilità che potranno vaccinarsi nei loro centri di cura, che provvederanno anche a contattare le famiglie, o ricevere la dose a domicilio. Abbiamo puntato su luoghi che per i bambini e i loro genitori sono familiari, sicuri e confortevoli. Ringrazio tutti coloro che da giorni sono al lavoro per garantire il migliore servizio per le famiglie e i loro piccoli. Pediatri e scuole, in sinergia con i dipartimenti di prevenzione delle Asl e la protezione civile regionale, stanno facendo un lavoro prezioso».«Con questa circolare abbiamo fornito a tutto il sistema sanitario le indicazioni operative in vista del 16 dicembre prossimo - dichiara il direttore Montanaro - vogliamo garantire alle fasce di popolazione in età pediatrica, dai 5 agli 11 anni, le migliori condizioni per effettuare la vaccinazione anticovid. Per queste attività sarà coinvolto personale sanitario già esperto nella vaccinazione dei bambini».