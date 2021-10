Vigilanti scoprono auto rubata e il furto ai danni di un locale

Anche le automobili di costruzione non recente attirano i ladri.Gli uomini della Metronotte hanno infatti ritrovato una vecchia Fiat Punto rubata, apparentemente parcheggiata in un terreno, nella zona residenziale di Via Bracco. La Guardia giurata ha voluto vederci chiaro ed ha informato, della presenza del veicolo il locale Commissariato di Polizia.Il capillare e professionale lavoro degli agenti di Polizia, immediatamente giunti sul posto per le verifiche, hanno stabilito che il veicolo era oggetto di furto in Corato, ai danni di un ignaro cittadino che si trovava all'estero.Successivi approfondimenti degli agenti di Polizia hanno portato alla luce anche il furto avvenuto allo stesso cittadino nella sua villa. Il veicolo è stato restituito ad alcuni parenti del malcapitato.