Vigili del fuoco soccorrono una anziana donna

Non è passato inosservato l'intervento di una squadra di vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi in un palazzo di via Savonarola, proprio di fronte Palazzo di Città.I pompieri sono dovuti intervenire a seguito di una segnalazione da parte dei familiari di una anziana donna che risiede nello stabile e che non riuscivano ad entrare nell'abitazione della loro cara.La donna, infatti, che vive da sola in un appartamento al quarto piano, è rimasta bloccata a seguito di una caduta e non riusciva a muoversi.I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con una scala mobile per entrare nella abitazione e prestare i primi soccorsi alla donna, successivamente visitata da personale sanitario.La strada è rimasta bloccata per alcuni minuti per consentire l'intervento dei soccorsi.