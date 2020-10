Violenta caduta sulla strada, ciclista in ospedale

Una buca sulla strada è diventata una vera e propria trappola per un uomo che stava percorrendo in bicicletta la strada che costeggia Piazza Almirante.L'uomo non è riuscito a scansare il fosso ed è violentemente ruzzolato in terra procurandosi dei seri traumi.Per una fortunata casualità sul posto transitavano una guardia giurata della Metronotte e un infermiere fuori servizio:, sono stati loro a prestare i primi soccorsi e a richiedere l'intervento di un'ambulanza.L'uomo è stato soccorso e medicato per poi essere condotto in ospedale.