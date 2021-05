Violento incidente stradale sulla provinciale 231, 4 persone ferite

Un violento incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, sulla provinciale 231 in direzione Foggia.Nell'incidente sono rimaste coinvolte due automobili, una Mercedes Classe A e una Toyota Rav 4. Tremendo l'impatto, nel quale sono rimaste ferite 4 persone. Le loro condizioni di salute non sarebbero gravi.Da ricostruire l'esatta dinamica del brutto sinistro che ha visto sbandare le due automobili, una delle quali si è letteralmente accartocciata nella parte anteriore.Sul posto i soccorritori del 118 con due ambulanze che hanno provveduto a prestare i primi soccorsi alle persone coinvolte nell'impatto.Per i rilievi e le operazioni di regolamentazione del traffico sono giunti gli uomini della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Corato. In loro ausilio anche una pattuglia della Metronotte e i tecnici del soccorso stradale Scaringella per la rimozione dei veicoli incidentati.