Violento incidente sulla Corato - Gravina, 3 persone coinvolte

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 11, sulla famigerata provinciale che collega Corato a Gravina di Puglia, già scenario di tragici sinistri.Nell'incidente, che ha interessato due autovetture, sono rimaste coinvolte tre persone, una delle quali è stata condotta nell'ospedale di Andria in codice rosso.Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Locale di Corato, una Audi e una Fiat 600 si sono scontrate. La Fiat ha terminato la sua corsa contro un ulivo, accartocciandosi. Ed è proprio la conducente della utilitaria ad aver riportato le ferite più serie.Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco. Impegnati diversi agenti della Polizia Locale, non soltanto per i rilievi ma anche per la regolamentazione del traffico che ha subito sensibili rallentamenti. Inevitabile l'inibizione del passaggio dei mezzi per consentire agli agenti della Polizia Locale di effettuare i rilievi.