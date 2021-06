Violento tamponamento sulla sp231, un ferito in codice rosso

È stata trasportata in codice rosso nell'ospedale di Andria la persona coinvolta nel grave tamponamento avvenuto intorno alle 16.45 sulla sp 231, nel tratto che da Corato porta ad Andria, nel territorio della città Fidelis.Il violento tamponamento è avvenuto tra un furgone di un canile di Corato ed una Fiat Croma. Il ferito, un uomo residente ad Andria che stava tornando dal lavoro, è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto e trasportato al "Bonomo" di Andria.Le sue condizioni sono gravi ma non versa in pericolo di vita. Per i rilievi sono giunti gli agenti del nucleo pronto intervento della Polizia Locale di Andria che hanno effettuato i rilievi. Per circa due ore il traffico veicolare sul tratto di strada interessato dal sinistro automobilistico, ha subito notevoli rallentamenti.