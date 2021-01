Violento scontro tra auto sulla sp231. Due feriti

Due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla provinciale 231 in direzione Andria.Due automobili, una Wolksvagen Golf ed una Freemont si sono scontrate. Tremendo l'impatto che ha distrutto i due veicoli.Immediato l'intervento degli agenti della Polizia Locale di Corato che hanno dovuto lavorare in condizioni di scarsa luminosità per ricostruire le cause dell'impatto.Entrambi i conducenti dei veicoli, due uomini di Andria e di Bari, sono stati portati nell'ospedale di Andria da due ambulanze giunte sul posto.