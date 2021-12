Ztl, Colonna: "Orari e sensori sono competenza della giunta"

Nella giornata di ieri abbiamo dato spazio alla nota del partito Sud al Centro che ha rimarcato le motivazioni per le quali la consigliera Anna Malcangi ha optato per il voto contrario alla adozione del regolamento della Zona a te limitato.Oggi riportiamo una replica del presidente della commissione affari istituzionali Carlo Colonna alle nota di Sud al Centro. Tale nota, specifica lo stesso Colonna, precede un comunicato congiunto con il presidente della commissione sicurezza Pisicchio.Ecco quanto riferisce Colonna."Dispiace leggere questo articolo perchè vanifica il lavoro di approfondimento delle sedute delle commissioni V e VI del consiglio Comunale di Corato. Vorrei ricordare che il regolamento approvato non istituisce una ZTL dei corsi cittadini, la stessa è stata istituita e delimitata già dal 2003 con le delibere n.190/2003 e con l'Ordinanza Dirigenziale n.59/2003. I confini della ZTL permangono quelli utilizzati da oltre un quindicennio. La novità della nuova regolamentazione consiste nel fatto che prima le violazioni delle entrate ( ed ora anche delle uscite) nella zona a traffico limitato erano sanzionate attraverso la contestazione immediata degli agenti della polizia locale ( se presenti al momento della infrazione). Con il nuovo regolamento invece tale attività di controllo, oltre che attraverso la contestazione immediata potrà avvenire con la contestazione differita grazie all'ausilio delle telecamere. In passato la stessa zona a traffico limitato era preservata da semplici transenne facilmente valicabili, le telecamere invece puniscono i furbetti che oltrepassano tali barriere con lo spostamento delle transenne. Per quanto concerne le osservazioni per l'utilizzazione di telecamere sensibili alle condizioni atmosferiche nonchè per gli orari di funzionamento dei varchi della ZTL sono infondate in quanto tali materie sono di competenza della giunta mediante appositi atti di indirizzo politico che non rientrano secondo il TUEL all'interno della potestà regolamentare del Consiglio Comunale. Il regolamento disciplina in sostanza le tipologie di permessi ed il procedimento per la richiesta degli stessi , i diritti di transito e sosta dei residenti dei commercianti ecc senza modificare allo stato alcuna fruizione rispetto al passato, ma rendendo effettivo il controllo delle violazioni secondo i principi del Codice della Strada".