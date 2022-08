Lunedì 22 agosto è cominciata la marcia di avvicinamento del Basket Corato, targato Adriatica Industriale, al prossimo campionato di Serie B. Il club neroverde è tornato dove gli compete, nel terzo torneo cestistico nazionale, e cercherà di restarci guadagnando sul campo l'accesso alla Serie B d'Eccellenza, competizione che sarà creata a partire dalla prossima stagione.e compagni, salutati dall'affetto del pubblico e dal caloroso abbraccio di una tifoseria organizzata che non fa mai mancare la sua partecipazione, hanno avviato la loro preaseason sulle tavole del PalaLosito con l'obiettivo di mettere a punto tutto l'occorrente sotto il profilo tattico e definire i necessari equilibri interni per presentarsi ai nastri di partenza della nuova stagione nella migliore condizione di forma possibile (anche grazie al lavoro del preparatore fisico) e con le idee chiare. Coachpuò contare su un gruppo frutto del buon mix tra esperienza, carisma e gioventù. Il primo test ufficiale è in programma, che ha scelto come casa il Tursport, l'impianto del quartiere San Vito recentemente rimesso a nuovo. La prossima settimana, con ogni probabilità, saranno calendarizzate un paio di amichevoli per vagliare lo stato dell'arte e verificare i progressi che il team avrà già compiuto sul piano dell'organizzazione di gioco.