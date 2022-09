Secondo test settimanale per i neroverdi

Secondo test settimanale per l'Adriatica Industriale Corato.La formazione neroverde, che mercoledì ha sfidato l'Action Now! Monopoli, sarà impegnata sabato al PalaDolmen contro i Lions Bisceglie. Inizio fissato per le ore 18 con ingresso gratuito.