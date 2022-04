La vittoria in gara 2 a Monteroni ha sancito la qualificazione dell'Adriatica Industriale Corato alla semifinale playoff del torneo di Serie C Gold. I neroverdi del presidente Marulli si sono imposti anche sul parquet del palasport "Quarta-Lauretti" con il punteggio di 68-74.e soci, decisi a chiudere la serie dopo l'autorevole successo di domenica al PalaLosito, sono partiti molto bene: 15-22 il parziale al termine dei primi dieci minuti, al quale è seguito un ulteriore allungo, certificato dal margine rassicurante di vantaggio a metà partita (26-41). I valori sono rimasti immutati anche nella terza frazione (41-56) mentre nel quarto parziale l'orgogliosa reazione del cast salentino è stata controllata dalla compagine coratina.e compagni potranno ricaricare le pile in vista della semifinale, che li metterà a confronto della vincente tra Adria Bari e Nuova Matteotti Corato, rispettivamente terza e sesta classificata in stagione regolare: la situazione è sull'1-0 per i biancorossi del capoluogo ma giovedì toccherà ai cugini biancazzurri provare a sfruttare il fattore campo per prolungare la serie.