La finale più attesa e pronosticabile. Virtus Molfetta e Basket Corato si contenderanno l'unica promozione sul campo prevista dalla Puglia nel campionato di Serie B di pallacanestro. I biancazzurri molfettesi di coach Gallo si sono imposti su Mola, sabato sera, nel confronto decisivo della serie di semifinale (80-73) e hanno guadagnato il diritto a sfidare i neroverdi dell'Adriatica Industriale, lesti nel regolare l'Adria Bari in due incontri e tirare il fiato per ricaricare le pile.Se l'epilogo è quello immaginabile all'inizio della stagione, il percorso compiuto dalle contendenti ha conosciuto difficoltà e passaggi a vuoto tali da rendere ancora più avvincenti le aspettative della finalissima, che si consumerà al meglio delle cinque partite. Bisognerà vincere tre volte per conquistare il salto di categoria e mai come in questo caso è indispensabile ritenere aleatorio il valore del fattore campo, dato che i due precedenti in stagione regolare hanno rivelato la propensione ai blitz: vittoria molfettese al PalaLosito, autorevole prova di forza coratina al PalaPoli.Il calendario delle sfide non è stato ancora ufficializzato ma difficilmente si discosterà dalla scansione già nota. Gara1 è stabilita per domenica primo maggio a Molfetta, dove si terrà anche il secondo incontro, previsto giovedì 5. La serie si trasferirà a Corato per il terzo confronto domenica 8, quindi per l'eventuale quarto appuntamento, sempre sul parquet dell'impianto di via don Albertario, giovedì 12 maggio. L'eventuale quinta partita si giocherebbe domenica 15 maggio al PalaPoli.