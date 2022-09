Indicazioni utili, a prescindere dall'esito del confronto, per l'Adriatica Industriale Corato dal test di sabato pomeriggio sul parquet del PalaDolmen di Bisceglie.I neroverdi di, al netto del risultato sfavorevole (92-74), hanno fornito una prova discreta, con alcuni giovani in evidenza e un'intesa sempre maggiore fra i principali riferimenti offensivi del team: conforta soprattutto l'intesa, in crescita, fra le individualità più importanti della squadra. La quadratura del cerchio sotto il profilo tattico, in sostanza, è molto vicina per il collettivo caro al presidente Marulli, che ha ben reagito specialmente nel terzo periodo dell'amichevole contro i Lions, vinto 26-18. Legittimo attendersi passi in avanti sul piano difensivo, anche alla luce dell'inesorabile miglioramento complessivo della condizione fisica che porterà la squadra ad avvicinare il debutto nel campionato di Serie B.