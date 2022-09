Confronto fra due compagini estromesse al primo turno dalla Supercoppa Old Wild West. Il Basket Corato, targato Adriatica Industriale, sosterrà un test amichevole sul parquet della tendostruttura di Monopoli, domicilio dell'Action Now. Lo scrimmage si svolgerà mercoledì 14 settembre a partire dalle 17:30 e rappresenterà un momento interessante di verifica per la formazione allenata da, sconfitta sabato da Taranto ma senza sfigurare.La sfida contro Monopoli (a sua volta eliminata da Ruvo) sarà utile per valutare lo stato di forma dei giocatori neroverdi, entrati nella quarta settimana di lavoro preseason.