Adriatica Industriale Virtus Corato sconfitta da Apricena

FORTITUDO APRICENA - ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO 78 – 74 D.T.S.

Dopo 3 vittorie di fila arriva laper l'. I coratini, dopo 45 minuti di battaglia, cedono adperdendo 78-74 dopo un tempo supplementare. Con questa sconfitta e la contemporanea vittoria di Manfredonia, i coratini sono matematicamente secondi, rendendo ininfluente ai fini della classifica l'ultimo match proprio coi sipontini.I foggiani, tra le cui fila gioca(ex Basket Corato tra le altre), al suo ultimo match della carriera, approcciano meglio la sfida nonostante siano ormai stati eliminati dalle finali. I virtussini invece, in cui manca, non sono altrettanto reattivi in avvio e lasciano il pallino in mano ad Apricena, che gioca bene ed accumula nel primo quarto un buona vantaggio, chiudendo sul 23-14 un primo quarto ben giocato. Secondo quarto in cui arriva la reazione della Virtus, che rientra in campo decisa a rimontare lo svantaggio. I ragazzi di coachnon ci stanno a perdere e mettono sul parquet le loro armi migliori: difesa aggressiva ed attacco veloce ed efficace.La Virtus, così facendo, imprime il suo marchio sul quarto, recuperando punto dopo punto, mentre Apricena non trova più le giocate dei primi dieci minuti e all'intervallo il tabellone indica 36-37, con i baresi in vantaggio bravi a capovolgere il risultato. Terza frazione con ancora un cambio di padrone della gara. Torna, infatti, dalla parte dei padroni di casa l'inerzia di una gara che si mantiene comunque godibile ed equilibrata. Apricena riesce a superare i coratini che, però, restano attaccati ai foggiani con i punti die dei fratelliIl terzo quarto si chiude 59-53, mentre nell'ultimo periodo la gara diventa vibrante. La Virtus prova a vincere per inseguire ancora il sogno del primo posto in classifica, Apricena vuole chiudere bene con un successo di fronte al suo pubblico. Ne viene fuori un match avvincente in cui Corato getta il cuore oltre l'ostacolo e riesce a trascinare la gara all'overtime, chiudendo al 40esimo e rimontando i sei punti di svantaggio (71-71), mancando il colpo del ko. All'overtime, però, una Virtus stanca dal match in costante rimonta segna soltanto 3 punti e non riesce a opporsi ai locali, che riescono ad aver la meglio, vincendo 78-74.Ora è già tempo di pensare alla prossima sfida (sabato 26/04) con Manfredonia prima della finale promozione, con i coratini che ancora non sanno chi affronteranno con tre squadre nel girone B appaiate a quota 18 punti ad una giornata dalla fine.APRICENA: Pistillo, Mirando, Ferrara Ferrara, Carriera, D'Uffizi, Graveris, De Letteriis, Pazienza, D'Annunzio, Tarantella, Kaluderovic, Cavallo. All. Marra CORATO: Piccarreta 2, Scaringella F 10, Mazzilli 6, Liso 12, D'Introno 9, Tarricone 1, Maldera 2, Scaringella L. 23, Piarulli 1, Lasorsa 8, Petrone ne. All. Carnicella Ass. All. Ferrante – Malerba – Scaringella ARBITRI: Settembre di Gravina in Puglia (BA) e Lorusso di Altamura (BA)