Ancora una vittoria per Fas Basket Corato: sconfitto il Catanzaro

FAS BASKET CORATO - BASKET ACADEMY CATANZARO 83 – 70

Sesto successo consecutivo in casa nei playout e missione compiuta per ladi coach, che batte83-70 e si qualifica alla fase ad eliminazione diretta al quinto posto. In virtù di questo risultato, i coratini nel prossimo turno sfideranno lacon gara 1 domenica 4 maggio ed eventuale gara 3 da disputarsi al PalaLosito.Si parte con Catanzaro priva die dell'exche subisce il primo break coratino (6-0). A sbloccare gli jonici è l'altro ex di serata,(6-2). Corato è più incisiva in avanti, ma ancorada 3 tiene in corsa gli ospiti (8-7).propiziano a suon di canestri la nuova fuga barese (15-7) con Cabodevilla e Manisi ad incrementare il parziale prima della tripla dicon cui gli ospiti accorciano il divario chiudendo il primo quarto sotto 19-12.Nel secondo quarto iniziano meglio i calabresi, più decisi e autori di un break che li rimette in partita, mentre Corato non trova la via del canestro.riducono progressivamente il gap ed èa dare il pareggio ai suoi dalla lunetta a quota 19. Il primo sorpasso ospite del match lo sigla ancora(19-21), prima che la tripla dinon rimetta Corato avanti (22-21). Il match si fa equilibrato per parecchi minuti prima chee una tripla dinon diano una mini fuga ai coratini (31-25). Rispondono gli ospiti che restano in partita senza farsi travolgere e in chiusura di quarto si riavvicinano col canestro di(35-33), con cui le due squadre vanno al riposo.Terzo quarto in cui Corato parte bene con. Sono poie capitana dare il la alla nuova fuga coratina (46-38). Risponde Catanzaro cone si riporta a contatto (46-44). A questo punto, però, sono di nuovo, con 5 punti di fila,(top scorer con 21 punti) a trascinare Corato che, con un parziale di 15-5, di fatto chiude virtualmente la gara. I coratini, infatti, scappano via e al 30esimo sono avanti 61-49.Ultimo quarto in cuiprova a riportare sotto i suoi. ma Corato respinge a suon di triple i tentativi di rimonta degli ospiti.dalla lunga distanza chiudono la gara e spezzano i tentativi degli ospiti (70-55). Il PalaLosito spinge i suoi ragazzi e le giocate disigillano il risultato e la vittoria neroverde (83-61). Nel finale Catanzaro recupera alcuni punti, ma non basta per togliere il successo ad un Corato che vince 83-70 e si prepara ora ad affrontare Barcellona.CORATO: Zustovich 3, Lomello, Manisi 10, Cabodevilla 5, Petrovic, Corral 17, Basile 17, Capasso, Mariani 21, Nonkovic 10, Bavaro, Diaz. All. GattoneCATANZARO: Giglio 2, Tomcic 16, Issa 2, Tamulevicius 11, Agbortabi, Sabbatino 7, Dozic 2, Procopio 10, Sipovac, Tumminia, Canestrari 13, Annese 7. All. ProcopioARBITRI: Perretti di Napoli e Mogavero di Bellizzi (SA)PARZIALI: 19-12 35-33 61-49 83-70