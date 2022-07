Nuova esperienza nei campionati nazionali per Antonella Piarulli. La 29enne centrale coratina è stata ingaggiata dalla Pallavolo Cerignola, neopromossa in B2. Un ritorno in Puglia, quindi, per la pallavolista che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Volley Alba, team di B2 e in precedenza ha giocato a Isernia, in B1.«Sono entusiasta di cominciare questa nuova avventura a Cerignola e contentissima di tornare a giocare a casa, in Puglia, dopo qualche anno fuori che mi ha arricchito di tanta esperienza, non solo dal punto di vista sportivo» ha affermato. «La Pallavolo Cerignola è una realtà solida nel territorio ed è riuscita sin da subito a trasmettermi entusiasmo e voglia di lavorare bene. Non vedo l'ora di cominciare, lavorando sodo e dando il massimo in palestra, senza dimenticare mai il sostegno e il calore dei tifosi della città di Cerignola».