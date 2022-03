La sorte, e il piazzamento dell'Adriatica Industriale Corato, dipenderanno comunque da quanto accadrà a Vieste, dove andrà in scena il confronto tra i garganici di coach Ciociola e la Virtus Molfetta. I neroverdi del presidente, intanto, hanno una missione da compiere: piegare la resistenza della Virtus Mesagne e mettersi la coscienza a posto, confidando in buone notizie dall'altro campo. Se l'affaire primato in graduatoria nel torneo di Serie C Gold è ancora aperto, gran parte del merito è ascrivibile alla tenacia del gruppo allenato da, che con il colpo di reni sul parquet del PalaPoli nello scontro diretto ha mostrato grande compattezza e al contempo svelato il fianco scoperto degli avversari, giunti al rush conclusivo della stagione regolare con il fiato vistosamente corto.Domenica, al PalaLosito (palla a due ore 18),e compagni se la vedranno con il collettivo messapico guidato dal veterano Tonino Bray, con l'esperto Marco Cardillo e il talentuoso playmaker biscegliese Fabio Galantino decisi a vendere cara la pelle. Le possibilità di qualificazione ai playoff della Virtus Mesagne sono condizionate da un successo a Corato e da una poco probabile battuta d'arresto di Altamura contro Ostuni, formazione già certa di dover prendere parte agli spareggi per non retrocedere.