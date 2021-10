Basket Corato e Polis Volley Corato si presentano alla città

Domani la presentazione dei tornei di C Gold di pallacanestro e di C di pallavolo

Mercoledì 27 ottobre alle 20:30, presso l'Executive Center di Corato (SP231, km 32,700), l'Adriatica Industriale Basket Corato e la Polis Volley Corato si presenteranno alla città, con una conferenza stampa aperta a giornalisti e tifosi desiderosi di conoscere più da vicino le due squadre che rappresenteranno la nostra città nei tornei di C Gold di pallacanestro e di C di pallavolo.Tanti i temi che verranno affrontati nel corso della serata: dalla campagna acquisti, agli obiettivi delle due società, fino alle modalità di svolgimento dei prossimi tornei ormai alle porte, tracciando già un primo bilancio di questi primi 45 giorni di ripresa delle attività.Nel corso della conferenza stampa interverranno il presidente Antonio Marulli, il vicepresidente Pieraldo Capogna, il DS Francesco Martinelli, il direttore generale Roberto Caterina, il presidente di Adriatica Industriale Cataldo Mazzilli, consiglieri, dirigenti e sponsor. Ovviamente non mancheranno i veri protagonisti, gli atleti e i rispettivi staff. Come di consueto nel corso della serata verranno presentate in anteprima al pubblico le nuove divise di Adriatica Industriale e Polis Volley.Per accedere alla serata il Green Pass è obbligatorio.