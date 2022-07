Basket Corato, Giovanni Avallone team manager

Un'importante addizione nello staff dirigenziale, con un ruolo operativo di rilievo. Giovanni Avallone ricoprirà l'incarico di team manager dell'A. S. Basket Corato.L'ex cestista nativo di Cava de' Tirreni ha vestito la canotta neroverde nell'arco di due stagioni (1998-99 e 1999-2000) e ha già fatto parte del club in passato, dopo aver concluso la carriera da giocatore, diventando addetto agli arbitri negli anni della Serie B con la formazione coratina guidata da Massimo Meneguzzo.subentrerà nelle competenza a, che per motivi professionali ha dovuto compiere il passaggio da team manager a responsabile gare. L'opera di rafforzamento dirigenziale del Basket Corato prosegue con l'inserimento di figure che conoscono bene l'ambiente, in forza di trascorsi sul campo che risultano preziosi per l'ambientamento dei "nuovi" nella realtà neroverde. Ulteriori novità riguardo la composizione del roster affidato a coach Marco Verile sono attese a stretto giro, specie per quanto riguarda la casella della guardia titolare.