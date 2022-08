Basket Corato, il calendario del campionato di Serie B

Il Settore agonistico Fip ha diffuso la composizione del calendario del girone D del campionato di Serie B Old Wild West 2022-2023. Il Basket Corato, targato Adriatica Industriale, esordirà in trasferta - domenica 2 ottobre - sul parquet del PalaDelMauro di Avellino.. Seguiranno poi la trasferta di Salerno (16 ottobre), la sfida interna contro Pescara (23 ottobre), il viaggio a Teramo (30 ottobre), la gara al PalaLosito contro Pozzuoli (6 novembre), le due partite consecutive al sabato di Cassino (12 novembre) e Roma (contro la Luiss, 19 novembre). Due turni esterni che precederanno altrettanti incroci tutti pugliesi, entrambi al PalaLosito: con Monopoli il 27 novembre e Taranto il 4 dicembre. Mercoledì 7 il suggestivo scontro con la Juve Caserta, domenica 11 arriverà in Puglia la Partenope Sant'Antimo, sette giorni più tardi il faccia a faccia sul parquet della favorita Pallacanestro Roseto.Il terzo torneo cestistico nazionale si fermerà sotto le vacanze natalizie dopo il turno del 18 dicembre per riprendere. Chiusura il 15 gennaio a Sala Consilina. Nel girone di ritorno, date da evidenziare il 29 gennaio (derby al PalaDolmen di Bisceglie) e il 30 aprile (al palasport di viale Colombo, tana di Ruvo). Tutte le gare domenicali, come di consueto, avranno inizio alle ore 18. La Final Eight di Coppa Italia è prevista dal 10 al 12 marzo 2023. La stagione regolare si concluderà il 7 maggio.