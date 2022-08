Basket Corato, lunedì il raduno della prima squadra

Conto alla rovescia quasi concluso. Lunedì 22 agosto, sulle tavole del PalaLosito, partirà la prestagione del Basket Corato in vista del prossimo campionato di Serie B. Il team neroverde si radunerà al completo alle ore 19 per il via agli allenamenti. I sostenitori coratini avranno così l'occasione di salutare i futuri protagonisti di un'annata che riserverà notevoli insidie e grandi stimoli a tutto l'ambiente.Lo staff tecnico, composto da coach Marco Verile, dagli assistenti Carnicella e Malerba e dal preparatore fisico Valerio Di Liddo, guiderà riconfermati e nuovi innesti nel lavoro preparatorio al terzo torneo cestistico nazionale, che avrà inizio il 2 ottobre. Nel percorso, oltre ai test amichevoli, è già fissato un appuntamento: quello con il match di Supercopa di sabato 10 settembre sul parquet di Taranto.