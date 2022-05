VIRTUS MOLFETTA-BASKET CORATO 73-88 Virtus Molfetta: Buljan 29, Delic 20, Calisi 5, Formica 4, Lo Piccolo 4, Biasich 3, Liso 3, Laquintana 3, Feruglio 2, Kodu, Guzman, Bellinzona. All.: Gallo.

Basket Corato: Ouandie 29, Stella 16, Chiriatti 14, Lutterman 13, Idiaru 12, Bucciol 3, Brunetti 1, Tomasello, Algie, Sgarlato, Crovace, Del Tedesco. All.: Verile.

Parziali: 15-17; 34-38; 55-63.

Terzo match stagionale, terzo fattore campo saltato. La finalissima per il salto in B tra Virtus Molfetta e Basket Corato si è aperta con il colpo esterno dei neroverdi del, sostenuti al PalaPoli da un numero massiccio di tifosi. Prestazione maiuscola del team di coach Verile, che ha fatto valere una maggiore tenuta fisica e mentale, lavorando ai fianchi gli avversari. Il piano partita coratino, destinato ad isolare gli stranieri Buljan e Delic escludendo il pacchetto italiano dal match sotto il profilo offensivo, è stato ben eseguito: 24, appena, i punti realizzati dalla pattuglia tricolore del collettivo guidato da Gianluca Gallo. L'equilibrio in attacco ha dato all'Adriatica Industriale una pericolosità costante e non è un caso che il trio Stella-Chiriatti-Idiaru abbia prodotto 42 punti.Giovedì, sempre a Molfetta, il secondo atto della serie (inizio alle ore 20). L'Adriatica Industriale è a due vittorie dalla B e potrà approcciare la prossima sfida con la consapevolezza di un importante vantaggio acquisito.