Coach Riccardo Lerro torna nella famiglia del Basket Corato

La famiglia del Basket Corato ha accolto nuovamente coach Riccardo Lerro, che fino alla passata stagione ha svolto l'incarico di responsabile del settore giovanile della Nuova Matteotti Corato.«Sono felice di essere tornato. Ho compiuto diverse esperienze in varie società, tutte per me importanti perchè mi hanno arricchito e maturato come uomo ed allenatore ed ora eccomi di nuovo qua dove tutto ebbe inizio» ha commentato il tecnico coratino, che si occuperà di due gruppi del vivaio: «Allenerò l'Under 15 Eccellenza e l'Under 13 e conto di interfacciarmi il più possibile con i vari responsabili per condividere con loro un percorso comune con l'obiettivo di mettere al loro servizio ed al servizio dei ragazzi che avrò la fortuna di allenare l'esperienza maturata in questi anni».L'ex playmaker del Basket Corato, protagonista di annate significative nella storia del club neroverde, è pronto a mettersi di nuovo al servizio della società in cui è cresciuto: «Sogno di vedere nella città di Corato un punto di riferimento per il basket con un nuovo palazzetto, una prima squadra di altissimo livello composta anche di ragazzi cresciuti dal Vivaio che possano vivere le stesse esperienze e le stesse emozioni che ho vissuto io quando ho indossato quella maglia. Ci vuol tempo e pazienza, ma sono fortemente convinto che ionsieme si può e che tante realtà imprenditoriali del territorio possano supportare la dirigenza nel raggiungere i più grandi obiettivi possibili» ha commentato