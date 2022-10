I complimenti non fanno classifica e dopo tre stop consecutivi è tempo di mettere fieno in cascina in casa Basket Corato. I ragazzi di coach Marco Verile non possono rimandare ulteriormente l'appuntamento con il primo successo nel torneo di Serie B Old Wild West: domenica 23 ottobre, al PalaLosito, i neroverdi incroceranno Pescara, team che a dispetto dei pronostici di inizio campionato ha dato del filo da torcere sia ai Lions Bisceglie che a Caserta togliendosi anche la soddisfazione di battere Teramo e schiodarsi dal fondo della graduatoria del girone D.Pochi calcoli, insomma: bisogna vincere. Non sarà certo una passeggiata considerando l'entusiasmo crescente nel team abruzzese del tecnico Cova ma l'esperienza e il carisma dei più noti interpreti del roster coratino dovranno farsi sentire, insieme al sostegno del pubblico mai così necessario. Arbitreranno Vincenzo Agnese di Barano d'Ischia (Napoli) e Alfonso Procida di San Cipriano Picentino (Salerno). Palla a due alle 18.