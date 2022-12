BASKET CORATO-SANT'ANTIMO 66-86 Basket Corato: Battaglia 15, Infante 14, Artioli 2, Gatta, Idiaru 11, Stella 17, Del Tedesco 2, Gambarota 5, Messina. N.e.: Sgarlato, Vukosavljevic. All.: Putignano.

Sant'Antimo: Quarisa 8, Mennella 27, Montanari 10, Maggio 2, Sabatino 6, Cannavina 3, Gloria 17, Cantone 13, Coralic. N.e.: Scali. All.: Gandini.

Arbitri: Vittori di Castorano (Ascoli Piceno) e Antimiani di Montegranaro (Fermo).

Parziali: 23-23; 30-44; 53-63.



Terza battuta d'arresto consecutiva, nona in dodici incontri per il Basket Corato. Sant'Antimo, pur priva di Scali e Sgobba, si è imposta autorevolmente al PalaLosito, prendendo il largo nella seconda frazione. I neroverdi, con Stella recuperato dal guaio fisico che gli ha impedito di giocare il match di giovedì a Caserta, hanno retto per un quarto: gli ospiti, sul +14 a metà gara, hanno saputo gestire la situazione, chiudendo virtualmente la contesa al rientro dall'intervallo lungo con un poderoso parziale che è valso addirittura il +21 (32-53).La reazione d'orgoglio del team di coach Putignano ha prodotto una parziale ricucitura del gap (-10 al 30') ma Cantone, in apertura di ultimo periodo, ha archiviato la pratica con 7 punti consecutivi. Corato è terzultima in classifica nel girone D di Serie B Old Wild West con appena tre successi all'attivo.