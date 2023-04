Corato Calcio, contro Polimnia ultima uscita casalinga della regular season

Campionato di Eccellenza Pugliese: il Corato ospita il Polimnia nella penultima giornata del massimo torneo regionale. Neroverdi ancora in piena corsa play-off dopo il 2-1 a domicilio a San Marco in Lamis, Polimnia già salvo da alcune giornate, reduce dalla sconfitta al fotofinish contro Bisceglie, che tiene accesa la lotta play-off.La gara d'andata fu vinta 2-0 dai polignanesi, nella partita meno convincente di Konè e compagni. Polimnia però lontano dallo stadio "Madonna dell'Altomare" non ha un buon ruolino di marcia: tre vittorie (di cui due contro le ultime della classe Foggia e Trani) con 18 gol subiti ed un solo clean sheet.QUI CORATO: Morale a mille per il collettivo di mister Di Domenico, pronti ad affrontare questo rush finale con l'entusiasmo di un'intera città. Il destino non è completamente nelle mani dei neroverdi (Bisceglie deve fare almeno quattro punti nei due match con Unione e Mola), ma la voglia di fare bene e di continuare a far sognare i tifosi è lampante.QUI POLIMNIA: Stagione da incorniciare per i baresi, che con una rosa giovane si è tolta davvero belle soddisfazioni. La squadra allenata da Mirko Muserra ha una buona difesa (32 gol subiti) e in attacco è dipendente dai gol di Christian Roncone, 14 centri. Per il resto buon collettivo in cui spicca il giovanissimo D'Amico, 7 gol in campionato. Il Polimnia tenterà di prendere l'intera posta in palio per continuare ad inseguire il quinto posto, che sarebbe il coronamento della grande stagione rossoverde.Un match complesso aspetta i nostri ragazzi, servirà un Coppi vestito a festa e gremito in ogni ordine di posto per portare a casa l'intera posta in palio.