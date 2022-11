Marco Verile non è più l'allenatore del Basket Corato. La società neroverde ha deciso di congedare il trainer foggiano, artefice del salto dalla C Gold alla Serie B, dopo otto giornate di campionato e un bilancio di appena due vittorie a fronte di sei battute d'arresto.La guida tecnica del team è stata assunta da coach, già responsabile del settore giovanile. L'ex tecnico di Ostuni condurrà già l'allenamento di martedì pomeriggio.Domenica 27 novembre il Basket Corato sfiderà Monopoli nel match in programma al PalaLosito.