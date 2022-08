La missione di individuare un 4 di categoria per completare il quintetto è stata compiuta. Il Basket Corato ha ingaggiato Giorgio Artioli: sarà il 27enne livornese ad affiancare Francesco Infante e a fare reparto insieme a Daniele Tomasello fra i lunghi. L'inserimento dell'ala forte toscana (200 cm per 95 kg) permetterà a coach Marco Verile di contare su una rotazione piuttosto sostanziosa e competitiva in vista del prossimo campionato di Serie B.ha giocato a Livorno, Montecatini, Catanzaro, Trapani (in A2), Piacenza, Omegna e Cecina (ultima annata a 8.7 punti e 6.4 rimbalzi di media). Esperienza e caratteristiche lo rendono un puntello molto interessante e decisamente azzecato sotto il profilo tattico.«Il primo contatto che ho avuto con il coach mi ha trasmesso tanto entusiasmo e ho percepito dai racconti il calore del pubblico di Corato» è quanto sostenuto dal giocatore. «Ho afferrato la serietà del progetto e ciò che si vuole costruire in quest'annata. Conosco i miei compagni di squadra, in particolare Battaglia con cui ho avuto il piacere di giocare con la stessa canotta. Non vedo l'ora di arrivare a Corato per conoscere la città, compagni e staff. Darò il massimo per andare avanti il più possibile e rispettare i progetti».Il roster neroverde al momentio è formato dagli esterni Stella, Battaglia, Idiaru, Gatta, Del Tedesco Alves, Messina e dai lunghi Artioli, Infante e Tomasello.