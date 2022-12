Il dovere morale di mettercela tutta, a prescindere dal pronostico sfavorevole. Il Basket Corato renderà visita a una lanciatissima Roseto sul parquet del PalaMaggetti nel confronto in programma domenica 18 dicembre con palla a due fissata per le ore 19. Match complicato per i neroverdi di coach Giovanni Putignano, reduci dallo stop interno contro Sant'Antimo: gli avversari, in striscia positiva da sei giornate, hanno espugnato il PalaDolmen di Bisceglie nell'ultimo turno dimostrando di aver superato l'iniziale momento di sbandamento.Giocatori del livello di Morici, Amoroso, Santiangeli, Di Emidio, Dincic contribuiscono a formare un roster costruito con l'obiettivo di conquistare il doppio salto in A2. Stella e compagni vogliono cancellare l'opaca prova sfoderata nella precedente esibizione casalinga, al netto dell'esito di un match oggettivamente proibitivo.La gara tra Roseto e Basket Corato sarà diretta da Roberti di Napoli e Manco di San Giorgio a Cremano.