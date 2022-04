Due gare per determinare l'ipoteca sull'eventuale partecipazione ai playoff nazionali per l'accesso al campionato di Serie D. Corato e Sava si contenderanno la possibilità di rientrare in gioco nel caso in cui il Barletta dovesse centrare la promozione nel massimo torneo dilettantistico italiano attraverso la vittoria della Coppa Italia di Eccellenza. Il team biancorosso è giunto in semifinale (affronterà la compagine sarda dell'Ossese nel doppio confronto con ritorno in casa) e se riuscisse ad alzare il trofeo renderebbe felice anche il Martina di mister Massimo Pizzulli, che salirebbe ugualmente in D, lasciando così vacante il posto che spetta alla Puglia negli spareggi playoff.Il Corato e gli avversari tarantini, giunti secondi nei rispettivi gironi, se la vedranno tra loro domenica 24 aprile al "Camassa" di Sava (inizio ore 16) nel confronto d'andata mentre il retourn match si terrà domenica 1° maggio in sede da definire. Le due società, di comune accordo, hanno deciso di evitare la gara unica in campo neutro «per garantirsi la possibilità di garantirsi ciascuno un incasso scaturente dall'affluenza di pubblico».I calciatori neroverdi, intanto, hanno ripreso ad allenarsi giovedì e dopo le festività pasquali torneranno a lavorare sul campo in vista della prima delle due gare che potrebbero dare una nuova prospettiva alla loro stagione.